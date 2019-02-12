Суд продовжив арешт екс-перекладачу Гройсмана ще на два місяці

"Суд... продовжив арешт на чергові 60 діб”, - написав він.

За словами адвоката, наступне засідання заплановане на 5 квітня.

Як повідомляв УНН, 20 грудня 2017 року СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці. Затриманим виявився особистий перекладач Гройсмана.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, провели першочергові процесуальні дії, зокрема обшуки за місцями роботи та проживання чиновника.