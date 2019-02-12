Суд продовжив арешт екс-перекладачу Гройсмана ще на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Голосіївський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще два місяці колишньому перекладачеві Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіславу Єжову. Про це повідомив адвокат Валентин Рибін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Суд... продовжив арешт на чергові 60 діб”, - написав він.
За словами адвоката, наступне засідання заплановане на 5 квітня.
Як повідомляв УНН, 20 грудня 2017 року СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці. Затриманим виявився особистий перекладач Гройсмана.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, провели першочергові процесуальні дії, зокрема обшуки за місцями роботи та проживання чиновника.