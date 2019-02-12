Суд продлил арест экс-переводчику Гройсмана еще на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Голосеевский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще два месяца бывшему переводчику Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станиславу Ежову. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Суд ... продлил арест на очередные 60 суток", - написал он.
По словам адвоката, следующее заседание запланировано на 5 апреля.
Как сообщал УНН, 20 декабря 2017 года СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте. Задержанным оказался личный переводчик Гройсмана.
В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, провели первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.