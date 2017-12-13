Суд продовжив арешт двом співвиконавцям вбивства Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт двом співвиконавцям вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури, передає УНН.
“За клопотанням прокуратури міста Києва Голосіївський районний суд столиці продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом чоловікам, яких підозрюють у вбивстві екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 23 березня 2017 року у Києві”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за рішенням суду термін перебування під вартою підозрюваних продовжено до 13 лютого 2018 року включно.
Нагадаємо, 36-річному жителю міста Павлоград Дніпропетровської області (співучаснику вбивства, який виконував роль водія), а також його 39-річному спільнику, уродженцю Херсонської області, який брав участь в організації злочину та безпосередньо здійснював спостереження за Денисом Вороненковим, повідомлено про підозру за п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою, групою осіб) КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває та перебуває на завершальній стадії.
Нагадаємо, 23 березня 2017 року у центрі Києва зловмисник застрелив Дениса Вороненкова і поранив чоловіка, який його супроводжував.