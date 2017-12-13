Суд продлил арест двум соисполнителям убийства Вороненкова
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Голосеевский районный суд Киева продлил арест двум соисполнителям убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает УНН.
"По ходатайству прокуратуры города Киева Голосеевский районный суд столицы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, которых подозревают в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 23 марта 2017 года в Киеве", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по решению суда срок содержания под стражей подозреваемых продлен до 13 февраля 2018 года включительно.
Напомним, 36-летнему жителю города Павлоград Днепропетровской области (соучастнику убийства, который выполнял роль водителя), а также его 39-летнему сообщнику, уроженцу Херсонской области, который принимал участие в организации преступления и непосредственно осуществлял наблюдение за Денисом Вороненкова, сообщено о подозрении в п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается и находится на завершающей стадии.
Напомним, 23 марта 2017 года в центре Киева злоумышленник застрелил Дениса Вороненкова и ранил мужчину, который его сопровождал.