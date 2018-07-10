Суд продовжить заслуховувати обвинувальний акт Крисіну 16 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Дарницький районний суд Києва 16 липня продовжить заслуховувати обвинувальний акт Юрію Крисіну, який підозрюється у викраденні активістів Майдану взимку 2014 року. Про це УНН повідомили у суді.
“Оголошення обвинувального акту продовжать 16 липня о 13:00”, — сказали у суді, зазначивши, що сьогодні судом було заслухано 23 сторінки акту із 60 через те, що Крисін відмовився брати подальшу участь у засіданні в режимі відеоконференції після відмови у відводі прокурорів.
Нагадаємо, 5 березня у Дарницькому райсуді Києва розпочався судовий процес за обвинуваченням Крисіна у переслідуваннях, викраденні та катування активістів Євромайдану.
Як повідомляв УНН, 13 червня Апеляційний суд Києва скасував умовний термін позбавлення волі Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія.