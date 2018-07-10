Суд продолжит заслушивать обвинительный акт Крысину 16 июля

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 58323 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107010 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128314 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135574 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171458 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154081 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141656 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130505 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183017 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118352 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Суд продолжит заслушивать обвинительный акт Крысину 16 июля

Суд продолжит заслушивать обвинительный акт Крысину 16 июля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Дарницкий районный суд Киева 16 июля продолжит заслушивать обвинительный акт Юрию Крысину, который подозревается в похищении активистов Майдана зимой 2014 года. Об этом УНН сообщили в суде.

"Объявления обвинительного акта продолжат 16 июля в 13:00", - сказали в суде, отметив, что сегодня судом были заслушаны 23 страницы акта из 60, потому что Крысин отказался принимать дальнейшее участие в заседании в режиме видеоконференции после отказа в отводе прокуроров.

Напомним, 5 марта в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и пытках активистов Евромайдана.

Как сообщал УНН, 13 июня Апелляционный суд Киева отменил условный срок лишения свободы Крысин и назначил 5 лет лишения свободы за участие в убийстве зимой 2014 года журналиста Вячеслава Веремия.

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