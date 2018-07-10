Суд продолжит заслушивать обвинительный акт Крысину 16 июля

"Объявления обвинительного акта продолжат 16 июля в 13:00", - сказали в суде, отметив, что сегодня судом были заслушаны 23 страницы акта из 60, потому что Крысин отказался принимать дальнейшее участие в заседании в режиме видеоконференции после отказа в отводе прокуроров.

Напомним, 5 марта в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и пытках активистов Евромайдана.

Как сообщал УНН, 13 июня Апелляционный суд Киева отменил условный срок лишения свободы Крысин и назначил 5 лет лишения свободы за участие в убийстве зимой 2014 года журналиста Вячеслава Веремия.