Суд продовжить у жовтні розгляд скарги на підвищення тарифів на транспорт у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва у жовтні продовжить підготовче засідання за скаргою щодо підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті столиці. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.
"Наразі у підготовчому судовому засіданні оголошено перерву з метою розв'язання питання, яке було зазначене в ухвалі про відкриття провадження, зокрема, надання позивачами уточненої позовної заяви. Наступне підготовче судове засідання відбудеться 16 жовтня", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, сьогодні в Окружному адміністративному суді міста Києва відбулося підготовче судове засідання у справі щодо встановлення нових тарифів на перевезення пасажирів у міському транспорті: метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та у міській електричці. Під час засідання до матеріалів справи були долучені письмові пояснення одного з позивачів щодо мотивів подачі позовної заяви.
Нагадаємо, позивачами у даному адміністративному позові зазначені Сергій Каплін, Петро Тігунов, Сергій Юрчик. Вони просять суд визнати протиправним та скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 5 липня 2018 року "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху". На сьогодні вартість проїзду у комунальному пасажирському транспорті Києва є 8 гривень.