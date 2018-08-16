Суд продолжит в октябре рассмотрение жалобы на повышение тарифов на транспорт в Киеве

"Сейчас в подготовительном судебном заседании объявлен перерыв для решения вопроса, который был указан в постановлении об открытии производства, в частности, предоставление истцами уточненного искового заявления. Следующее подготовительное судебное заседание состоится 16 октября", - говорится в сообщении.



Как отмечается, сегодня в Окружном административном суде города Киева состоялось подготовительное судебное заседание по делу об установлении новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке. Во время заседания к материалам дела были приобщены письменные объяснения одного из истцов по мотивам подачи искового заявления.



Напомним, истцами в данном административном иске указаны Сергей Каплин, Петр Тигунов, Сергей Юрчик. Они просят суд признать противоправным и отменить распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 5 июля 2018 "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения". На сегодня стоимость проезда в коммунальном пассажирском транспорте Киева составляет 8 гривен.