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Суд продовжить розгляд у справі Кернеса 11 грудня

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Київський районний суд Полтави переніс розгляд кримінального провадження щодо міського голови Харкова Геннадія Кернеса на 11 годину 11 грудня. Про це УНН повідомили у суді.

“Засідання відбулося. Триває стадія дослідження доказів. Відклали (засідання — ред.) на 11 грудня на 11 годину”, — повідомили у суді.

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Нагадаємо, 2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України Г.Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.

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