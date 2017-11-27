Суд продолжит рассмотрение по делу Кернеса 11 декабря

"Заседание состоялось. Продолжается стадия исследования доказательств. Отложили (заседание - ред.) на 11 декабря на 11:00", - сообщили в суде.

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Напомним, 2 марта 2015 следователями Генеральной прокуратуры Украины Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.