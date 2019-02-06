Суд продовжить дебати у справі Зайцевої-Дронова 11 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Київський райсуд Харкова оголосив до 11 лютого перерву у розгляді кримінального провадження за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у смертельній ДТП у центрі Харкова, внаслідок якої загинуло шестеро осіб, передає кореспондент УНН.
"Оголошується перерва до 11 лютого 14:00", - оголосив суддя.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 6 лютого, суд перейшов до дебатів. Суд вже заслухав позицію сторони обвинувачення. Прокуратура попросила призначити Зайцевій та Дронову максимальне покарання - 10 років позбавлення волі.
Раніше суд продовжив арешт обвинуваченим до 4 квітня.
Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.