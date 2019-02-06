Суд продолжит дебаты по делу Зайцевой-Дронова 11 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Киевский райсуд Харькова объявил до 11 февраля перерыв в рассмотрении уголовного производства по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в смертельном ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли шесть человек, передает корреспондент УНН.
"Объявляется перерыв до 11 февраля 14:00", - заявил судья.
Как сообщал УНН, сегодня, 6 февраля, суд перешел к дебатам. Суд уже заслушал позицию стороны обвинения. Прокуратура попросила назначить Зайцевой и Дронову максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.
Ранее суд продлил арест обвиняемым до 4 апреля.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.