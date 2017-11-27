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Суд призначив до розгляду по суті справу Насірова і продовжив запобіжний захід на 2 місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Києва призначив до розгляду по суті справу за обвинуваченням тимчасово відстороненого від виконання обов’язків голови Державної Фіскальної служби Романа Насірова на 7 грудня. Відповідну ухвалу оголосила сьогодні колегія суддів Шевченківського райсуду, передає кореспондент УНН.

"Розглянувши в підготовчому судовому засіданні клопотання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Насірова та Новікова суд ухвалив призначити судовий розгляд по суті на 7 грудня на 10 годину. Судове засідання відбуватиметься у складі трьох суддів... Продовжити запобіжний захід Насірову та Новікову з додатковими обов'язками до 27 січня 2018 року. У задоволенні клопотання адвокатів - відмовити", - зазначається в документі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розпочалось підготовче засідання у справі Насірова

Як повідомляв УНН, 10 листопада САП передала до суду обвинувальний акт стосовно Насірова.

28 липня 2017 року САП завершила досудове розслідування за підозрою Р.Насірова і надала захисту матеріали провадження для ознайомлення.

Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

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