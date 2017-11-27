Суд назначил к рассмотрению по существу дело Насирова и продлил меру пресечения на 2 месяца

"Рассмотрев в подготовительном судебном заседании ходатайство в уголовном производстве по обвинению Насирова и Новикова суд постановил назначить судебное разбирательство по существу на 7 декабря на 10:00. Судебное заседание будет проходить в составе трех судей... Продолжить меру пресечения Насирову и Новикову с дополнительными обязанностями до 27 января 2018 года. В удовлетворении ходатайства адвокатов - отказать", - отмечается в документе.

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Как сообщал УНН, 10 ноября САП передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

28 июля 2017 САП завершила досудебное расследование по подозрению Р.Насирова и предоставила защите материалы производства для ознакомления.

Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, который за него внесла жена.