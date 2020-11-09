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Суд повернув у власність держави прибережні ділянки під Києвом вартістю 940 млн грн

Суд повернув у власність держави прибережні ділянки під Києвом вартістю 940 млн грн

Київ • УНН

 • 8651 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції щодо повернення у державну власність земельних ділянок біля річки Козинка під Києвом вартістю 940 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції щодо повернення державі земельних ділянок у межах прибережної захисної смуги річки Козинка в Обухівському районі Київської області вартістю 940 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що Обухівська райдержадміністрація у 2008 році всупереч вимог закону передала 40 га землі для ведення селянського господарства 20 фізичним особам по 2 га кожному. В подальшому вони були відчужені іншим особам за безоплатними договорами дарування.

"Проте ці ділянки розташовані на острові у межах прибережної захисної смуги річки та не можуть передаватися у власність, оскільки належать до сталих об’єктів водного фонду з визначеним режимом обмеженої господарської діяльності, а також законодавчо закріплено обмежену оборотоздатність такої категорії земель і особливий порядок їх використання", - йдеться у повідомленні.

Через зазначені порушення прокуратура звернулася із позовом про визнання недійсними розпоряджень РДА та державних актів на право власності на земельні ділянки, який рішенням Обухівського райсуду Київської області задоволено. Не полишаючи спроб зберегти у своєму протиправному володінні земельні ділянки, відповідачі оскаржили судове рішення.

Нагадаємо, в Одесі через суд вимагають повернути Міністерству оборони України майновий комплекс військового містечка вартістю понад 80 млн грн.

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