Суд повернув директору Львівського бронетанкового заводу закордонний паспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Солом’янський районний суд Києва повернув закордонний паспорт директору Львівського бронетанкового заводу Роману Тимківу, підозрюваному у розтраті коштів під час закупівлі двигунів для потреб Збройних Сил України. Про це йдеться у рішення суду, передає УНН.
До суду звернувся адвокат директора Львівського бронетанкового заводу з клопотанням, в якому просив змінити суму застави та скасувати процесуальні обов’язки для свого підзахисного.
Слідчий суддя частково задовольнив клопотання: розмір застави змінювати не став, але скасував обов’язок, відповідно до якого підозрюваний повинен здати свій закордонний паспорт міграційній службі. Таким чином, Тимківу повернуть паспорт для виїзду за кордон.
Нагадаємо, 14 липня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України затримали низку посадових осіб Збройних сил України та ДП “Львівський бронетанковий завод” за підозрою в розтраті майна.
15 липня 2017 року Солом’янський районний суд Києва обрав директору “Львівського бронетанкового заводу” Роману Тимківу запобіжний захід у вигляді арешту і як альтернативу визначив заставу у сумі 2 млн грн. Зазначимо, що САП просила арешт і заставу у розмірі 28,5 млн грн.
Р.Тимків сплатив заставу та вийшов з СІЗО. Згодом його відсторонили від посади директора “Львівського бронетанкового заводу”.
15 березня у НАБУ повідомили про завершення досудового слідства у справі про розтрату коштів на Львівському бронетанковому заводі.
Директора Львівського бронетанкового заводу відсторонили від посади до 2 липня.