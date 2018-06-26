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Суд вернул директору Львовского бронетанкового завода загранпаспорт

Суд вернул директору Львовского бронетанкового завода загранпаспорт

Киев  •  УНН

 • 10846 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Соломенский районный суд Киева вернул загранпаспорт директору Львовского бронетанкового завода Роману Тымкиву, подозреваемому в растрате средств при закупке двигателей для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

В суд обратился адвокат директора Львовского бронетанкового завода с ходатайством, в котором просил изменить сумму залога и отменить процессуальные обязанности для своего подзащитного.

Следственный судья частично удовлетворил ходатайство: размер залога менять не стал, но отменил обязанность, согласно которой подозреваемый должен сдать свой загранпаспорт миграционной службе. Таким образом, Тымкиву вернут паспорт для выезда за границу.

Напомним, 14 июля 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали ряд должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" по подозрению в растрате имущества.

15 июля 2017 года Соломенский районный суд Киева избрал директору "Львовского бронетанкового завода" Роману Тымкиву меру пресечения в виде ареста и как альтернативу определил залог в сумме 2 млн грн. Отметим, что САП просила арест и залог в размере 28,5 млн грн.

Р.Тимкив уплатил залог и вышел из СИЗО. Впоследствии его отстранили от должности директора "Львовского бронетанкового завода".

15 марта в НАБУ сообщили о завершении досудебного следствия по делу о растрате средств на Львовском бронетанковом заводе.

Директора Львовского бронетанкового завода отстранили от должности до 2 июля.

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