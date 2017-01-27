Суд по обранню запобіжного заходу заступнику міського голови Ужгорода перенесли

Відповідне рішення ухвалив суддя Ужгородського міськрайонного суду Олег Придачук.

Суддя пояснив це рішення значним навантаженням щодо кількості справ у судді. Так, зазначено, що підозрюваний І.Цап наразі не є затриманим у справі, натомість на розгляді судді перебуває вісім справ про обрання запобіжних заходів, у яких вже є затримані.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, прокуратурою Закарпатської області спільно зі спецпідрозділом „К“ УСБУ у Закарпатській області викрито корупційну схему, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями Ужгородської міської ради за позитивне вирішення земельних питань. Йдеться, зокрема, про першого заступника міського голови Ужгорода. Саме через посередників посадовці отримували неправомірну вигоду. У двох посадовців Ужгородської міськради було знайдено гроші, які могли бути частиною хабара. Сьогодні заступник міського голови І.Цап прийшов під прокуратуру у місті.

Також сьогодні прокуратура в Ужгороді подасть клопотання про відсторонення від виконання обов'язків І.Цапа. Вже затримано двох осіб у цьому кримінальному провадженні.