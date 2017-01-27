Суд по избранию меры пресечения заместителю мэра Ужгорода перенесли
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 27 января. УНН. Суд по избранию меры пресечения первому заместителю городского головы Ужгорода Иштвану Цапу перенесли на понедельник, 30 января, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение принял судья Ужгородского горрайонного суда Олег Придачук.
Судья объяснил это решение значительной нагрузкой по количеству дел у судьи. Так, отмечено, что подозреваемый И.Цап пока не является задержанным по делу, но на рассмотрении судьи находится восемь дел об избрании меры пресечения, в которых уже есть задержанные.
Напомним, как сообщал УНН, прокуратура Закарпатской области совместно со спецподразделением "К" УСБУ в Закарпатской области разоблачили коррупционную схему, по которой было налажено получение взяток должностными лицами Ужгородского городского совета за положительное решение земельных вопросов. Речь идет о первом заместителе мэра Ужгорода. Именно через посредников должностные лица получали неправомерную выгоду. У двух должностных лиц Ужгородского горсовета были найдены деньги, которые могли быть частью взятки. Сегодня заместитель городского головы И.Цап пришел в прокуратуру в городе.
Также сегодня прокуратура в Ужгороде подаст ходатайство об отстранении от исполнения обязанностей И.Цапа. Уже задержаны два человека в этом уголовном производстве.