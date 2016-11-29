Суд по обранню запобіжного заходу директору нічного клубу у Львові продовжиться завтра
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні почали обирати запобіжний захід директору нічного клубу у Львові, в якому сталась пожежа. Наразі суд пішов у нарадчу кімнату, передає кореспондент УНН.
Судове засідання, яке проходить у Франківському райсуді Львова, продовжиться завтра. Суддя у справі - Богдан Лозинський.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, вночі 27 листопада у львівському клубі сталася пожежа. Сьогодні вночі у лікарні помер чоловік, який обгорів у нічному клубі. До цього повідомлялось, що дев'ять осіб досі перебувало у лікарні після пожежі станом на 6 год. 29 листопада. За фактом пожежі у львівському клубі відкрито кримінальне провадження.