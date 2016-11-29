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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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13:59 • 16695 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Суд по избранию меры пресечения директору ночного клуба во Львове продолжится завтра

Киев • УНН

 • 7598 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня начали избирать меру пресечения директору ночного клуба во Львове, в котором произошел пожар. Сейчас суд удалился в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

Суд по избранию меры пресечения директору ночного клуба во Львове продолжится завтра

Судебное заседание, которое проходит во Франковском райсуде Львова, продолжится завтра. Судья по делу - Богдан Лозинский.

Напомним, как сообщал УНН, ночью 27 ноября во львовском клубе произошел пожар. Сегодня ночью в больнице умер мужчина, который обгорел в ночном клубе. До этого сообщалось, что девять человек до сих пор находятся в больнице после пожара по состоянию на 6:00 29 ноября. По факту пожара во львовском клубе открыто уголовное производство.

Украинские Национальные Новости

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