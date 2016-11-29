Суд по избранию меры пресечения директору ночного клуба во Львове продолжится завтра
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня начали избирать меру пресечения директору ночного клуба во Львове, в котором произошел пожар. Сейчас суд удалился в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.
Судебное заседание, которое проходит во Франковском райсуде Львова, продолжится завтра. Судья по делу - Богдан Лозинский.
Напомним, как сообщал УНН, ночью 27 ноября во львовском клубе произошел пожар. Сегодня ночью в больнице умер мужчина, который обгорел в ночном клубе. До этого сообщалось, что девять человек до сих пор находятся в больнице после пожара по состоянию на 6:00 29 ноября. По факту пожара во львовском клубе открыто уголовное производство.