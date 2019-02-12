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Суд по Мангеру повернувся на засідання після перерви

Суд по Мангеру повернувся на засідання після перерви

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Суд щодо обрання запобіжного захисту до підозрюваного у вбивстві громадської активістки Катерини Гандзюк, голови Херсонської облради Владислава Мангера відновив роботу після перерви. Про це повідомив суддя Олександр Кіпчарський під час засідання суду, передає кореспондент УНН.

Засідання суду відкрив суддя Олександр Кіпчарський.

При цьому сторона захисту одразу заявила про необхідність перенесення засідання через недостачу часу на ознайомлення адвокатів підозрюваного з матеріалами справи.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні суду по Мангеру суд оголосив перерву на 4 години для ознайомлення з матеріалами справи сторони захисту.

Нагадаємо, вчора, 11 лютого, на розгляд до Шевченківського суду Києва надійшло клопотання про арешт голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у співучасті у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер готовий співпрацювати зі слідством і не збирається нікуди тікати.

Як повідомляв УНН, генпрокурор заявив, що голові Херсонської облради Мангеру оголошено підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Він підписав оголошену йому підозру.

Як розповів генпрокурор, ГПУ не має права затримувати Мангера - натомість його можна лише запросити до суду.

За повідомленням прес-служби Херсонської облради, Мангер пішов у відпустку.

Мангер є екс-членом партії ВО "Батьківщина". Він був виключеним із членів партії 9 лютого. 

31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні, внаслідок чого опіками було уражено 30% її тіла.

4 листопада 2018 року, після трьох місяців лікування, активістка померла.

28 січня, під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заслухали Віктора Гандзюка, батька загиблої Катерини Гандзюк. Під час виступу він назвав імовірних замовників убивства активістки, серед яких були імена кримінального авторитета Олексія Левіна, який, за словами батька, співпрацює з головою Херсонської облради Владиславом Мангером та головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.

Українські Національні Новини

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