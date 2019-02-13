Суд пішов вирішувати, який запобіжний захід обрати Магнеру

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Суддя Шевченківського суду міста Київ Олександр Кіпчарський пішов до нарадчої кімнати обирати запобіжний захід голови Херсонської облради Владиславу Мангеру, передає УНН

Прокурори просили суд обрати голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, якому оголошено підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 березня без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, розпочалось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу до підозрюваного в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк голови Херсонської облради Владислава Мангера.

Нагадаємо, 11 лютого на розгляд до Шевченківського суду Києва надійшло клопотання про арешт голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у співучасті у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

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