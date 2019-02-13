Суд пошел решать, какую меру пресечения избрать Магнеру
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Судья Шевченковского суда города Александр Кипчарський удалился в совещательную комнату избирать меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангер, передает УНН.
Прокуроры просили суд избрать голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которому объявлено подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта без альтернативы внесения залога.
Напомним, началось судебное заседание по избранию меры пресечения к подозреваемому в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонской облсовета Владислава Мангера.
Напомним, 11 февраля на рассмотрение в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство об аресте председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.