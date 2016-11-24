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Суд пішов на перерву у справі О.Єфремова

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Наразі суд видалився на перерву у справі екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Єфремова, передає УНН з посиланням на прямий ефір “112 канал”.

Суд пішов на перерву у справі О.Єфремова

Суд видалився на перерву у справі О.Єфремова, засідання триває понад 13 годин.

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Нагадаємо, що 24 листопада закінчується термін дії ухвали Печерського районного суду Києва про тримання під вартою екс-нардепа О.Єфремова. Тому прокуратура звернулася до суду з клопотанням про продовження арешту щодо нього ще на два місяці.

27 вересня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці, до 24 листопада, без можливості внесення застави для колишнього народного депутата від ПР Олександра Єфремова.

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30 липня 2016 року слідчими Генеральної прокуратури України спільно з СБУ О.Єфремова було затримано в аеропорту “Бориспіль”.

Його підозрюють у вчиненні низки кримінальних правопорушень, а саме: у заволодінні майном “Луганськвугілля” шляхом зловживання службовим становищем, за ч.5 ст.191 КК України; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, за ч.3 ст.110 КК України; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР”, за ч.1 ст.258-3 КК України.

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