Суд ушел на перерыв в деле А.Ефремова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сейчас суд удалился на перерыв в деле экс-нардепа от Партии регионов Александра Ефремова, передает УНН со ссылкой на прямой эфир "112 канал".
Суд удалился на перерыв по делу Ефремова, заседание продолжается более 13 часов.
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Напомним, что 24 ноября истекает срок действия постановления Печерского районного суда Киева о содержании под стражей экс-нардепа Ефремова. Поэтому прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении ареста к нему еще на два месяца.
27 сентября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде ареста на 2 месяца, до 24 ноября, без возможности внесения залога для бывшего народного депутата от ПР Александра Ефремова.
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30 июля 2016 следователями Генеральной прокуратуры Украины совместно с СБУ Ефремова был задержан в аэропорту "Борисполь".
Его подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, а именно: в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением, по ч.5 ст.191 УК Украины; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий, по ч.3 ст.110 УК Украины; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", по ч.1 ст.258-3 УК Украины.