Суд переніс засідання у справі вбивства Олеся Бузини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс продовження розгляду по суті справи щодо вбивства журналіста Олеся Бузини. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
“Судове засідання перенесено на 1 жовтня 2019 року”, — сказали в пресслужбі.
Також, в пресслужбі зазначили, що вже перейшли до розгляду справи по суті.
Нагадаємо, 16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову.
МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника Бузини двом жителям столиці — Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня.
27 червня 2017 року прокуратура Києва завершила досудове розслідування щодо Андрія Медведька і Дениса Поліщука, яких підозрюють у вбивстві журналіста Олеся Бузини.
9 серпня 2018 року у справі вбивства Бузини визначили склад присяжних.