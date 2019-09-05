Суд перенес заседание по делу убийства Олеся Бузины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес продолжение рассмотрения по существу дела об убийстве журналиста Олеся Бузины. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе суда.
“Судебное заседание перенесено на 1 октября 2019 года”, — сказали в пресс служба.
Также, в пресс-службе отметили, что уже перешли к рассмотрению дела по существу.
Напомним, 16 апреля 2015 года днем во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.
МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы — Андрею Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.
27 июня 2017 года прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.
9 августа 2018 года по делу убийства Бузины определили состав присяжных.