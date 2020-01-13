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Суд переніс засідання у справі експерта “рюкзаків Авакова”

Суд переніс засідання у справі експерта “рюкзаків Авакова”

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Печерський районний суд Києва переніс засідання у справі щодо експерта “рюкзаків Авакова” Надії Бугрової. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Бугрової Віктор Чевгуз.

“Засідання перенесли з технічних причини”, — сказав Чевгуз.

Також, Чевгуз зазначив, що наразі дату ще не призначили.

Нагадаємо, Надію Бугрову обвинувачують у шахрайстві через отримання зарплати в 5 тисяч гривень у центрі правової допомоги “Правозахист” та підробку експертних висновків.

Як повідомлялося, директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що на експерта, який робив висновок щодо відповідності критеріям рюкзаків, які були закуплені для МВС, здійснюється тиск з боку Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, САП закрила кримінальне провадження щодо сина чинного глави МВС Арсена Авакова — Олександра і його екс-заступника Сергія Чеботаря, фігурантів так званої “справи рюкзаків”.

У САП пояснили, що підставою для закриття кримінального провадження у так званій “справі рюкзаків” є відсутність доказів щодо обізнаності в якості виробів фігурантів справи — сина міністра внутрішніх справ України та екс-заступника очільника МВС.

Згодом Харківський суд затвердив угоду між слідством та третім фігурантом справи рюкзаків для МВС Литвином. Його засудили до 5 років умовно і зобов’язали відшкодувати близько 5 млн грн. Ці кошти він сплатив.

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