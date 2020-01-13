Суд перенес заседание по делу эксперта "рюкзаков Авакова"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Печерский районный суд Киева перенес заседание по делу в отношении эксперта "рюкзаков Авакова" Надежды Бугровой. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Бугровой Виктор Чевгуз.
"Заседание перенесли по техническим причинам", - сказал Чевгуз.
Также, Чевгуз отметил, что пока дату еще не назначили.
Напомним, Надежду Бугрову обвиняют в мошенничестве из-за получения зарплаты в 5000 гривен в центре правовой помощи "Правозащита" и подделку экспертных заключений.
Как сообщалось, директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что на эксперта, который делал заключение о соответствии критериям рюкзаков, которые были закуплены для МВД, оказывается давление со стороны Министерства внутренних дел.
Напомним, САП закрыла уголовное производство в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова - Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого "дела рюкзаков".
В САП объяснили, что основанием для закрытия уголовного производства по так называемому "делу рюкзаков" является отсутствие доказательств осведомленности в качестве изделий фигурантов дела - сына министра внутренних дел Украины и экс-заместителя главы МВД.
Впоследствии Харьковский суд утвердил соглашение между следствием и третьим фигурантом дела рюкзаков для МВД Литвином. Его приговорили к 5 годам условно и обязали возместить около 5 млн грн. Эти средства он оплатил.