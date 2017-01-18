Суд переніс засідання у справі екс-голови Державіаслужби на 17 лютого

"Розпочалося (засідання - ред.), сьогодні о 8:15 було засідання, як анонсовано. Був зачитаний представником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обвинувальний висновок, було визначено як далі буде розглядатися справа, тобто порядок розглядів справи. Наступне засідання призначено на 17 лютого. Почнеться воно з того, що прокуратура буде надавати письмові докази", - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНН, 12 вересня 2016 року детективи НАБУ завершили досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем керівником Державної авіаційної служби України (ДАСУ), внаслідок чого авіакомпанії ТОВ “Українсько-середземноморські авіалінії” було завдано збитків у розмірі понад 750 тис. грн.