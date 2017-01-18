Суд переніс засідання у справі екс-голови Державіаслужби на 17 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Шевченківський районний суд Києва сьогодні провів засідання у справі за фактом зловживання службовим становищем колишнім керівником Державної авіаційної служби України Денисом Антонюком, йому зачитали обвинувальний висновок. Наступне засідання призначили на 17 лютого. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі САП.
"Розпочалося (засідання - ред.), сьогодні о 8:15 було засідання, як анонсовано. Був зачитаний представником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обвинувальний висновок, було визначено як далі буде розглядатися справа, тобто порядок розглядів справи. Наступне засідання призначено на 17 лютого. Почнеться воно з того, що прокуратура буде надавати письмові докази", - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, 12 вересня 2016 року детективи НАБУ завершили досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем керівником Державної авіаційної служби України (ДАСУ), внаслідок чого авіакомпанії ТОВ “Українсько-середземноморські авіалінії” було завдано збитків у розмірі понад 750 тис. грн.