Суд перенес заседание по делу экс-главы Госавиаслужбы на 17 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Шевченковский районный суд Киева сегодня провел заседание по факту злоупотребления служебным положением бывшим руководителем Государственной авиационной службы Украины Денисом Антонюком, ему зачитали обвинительное заключение. Следующее заседание назначили на 17 февраля. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе САП.
"Началось (заседания - ред.), сегодня в 8:15 было заседание, как анонсировано. Было зачитано представителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвинительное заключение, было определено как дальше будет рассматриваться дело, то есть порядок разбирательств дела. Следующее заседание назначено на 17 февраля. Начнется оно с того, что прокуратура будет предоставлять письменные доказательства", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, 12 сентября 2016 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением руководителем Государственной авиационной службы Украины (ГАСУ), в результате чего авиакомпании ООО "Украинские средиземноморские авиалинии" был причинен ущерб в размере более 750 тыс. грн.