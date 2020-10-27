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Суд переніс засідання у справі "догхантера" Святогора на завтра

Суд переніс засідання у справі "догхантера" Святогора на завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Шевченківській районний суд переніс на 28 жовтня засідання у справі "догхантера" Олексія Святогора. Про це УНН повідомляє з посиланням на Судову владу України.

"28 жовтня 2020 року о 13:00 відбудеться судове засідання за обвинуваченням Святогора Олексія Анатолійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 300; ч. 3 ст. 300 КК України", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що через значну загрозу поширення вірусу COVID-19 та виявлення нових випадків захворювання в Шевченківському районному суді міста Києва, суд просить вільних слухачів утриматись від відвідування судового засідання по вказаній справі.

Окрім того, повідомляється, що судом організовано проведення онлайн-трансляції судового засідання.

Нагадаємо, столична поліція 8 червня 2018 року затримала відомого “догхантера” Святогора.

Після підготовчого засідання 1 лютого 2019 року, суд призначив до розгляду обвинувальний акт у справі Святогора, якого звинувачують у закликах до розправи над бездомними тваринами.

Як повідомляв УНН, 21 лютого суд встановив порядок дослідження доказів у справі “догхантера” Святогора. Пізніше стало відомо, що відомого “догхантера” Святогора побили у Києві.

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