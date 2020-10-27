Суд перенес заседание по делу "догхантера" Святогора на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Шевченковской районный суд перенес на 28 октября заседание по делу "догхантера" Алексея Святогора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Судебную власть Украины.
"28 октября 2020 года в 13:00 состоится судебное заседание по обвинению Святогора Алексея Анатольевича в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 300; ч. 3 ст. 300 УК Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за значительной угрозы распространения вируса COVID-19 и выявления новых случаев заболевания в Шевченковском районном суде города Киева, суд просит свободных слушателей воздержаться от посещения судебного заседания по указанному делу.
Кроме того, сообщается, что судом организовано проведение онлайн-трансляции судебного заседания.
Напомним, столичная полиция 8 июня 2018 года задержала известного "догхантера" Святогора.
После подготовительного заседания 1 февраля 2019 года, суд назначил к рассмотрению обвинительный акт по делу Святогора, которого обвиняют в призывах к расправе над бездомными животными.
Как сообщал УНН, 21 февраля суд установил порядок исследования доказательств по делу "догхантера" Святогора. Позже стало известно, что известного "догхантера" Святогора избили в Киеве.