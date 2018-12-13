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Суд переніс розгляд справи Ставицького на 28 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Святошинський районний суд Києва переніс підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького, приватного нотаріуса та директора ТОВ "Танталіт" у заволодінні об’єктами комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я" вартістю 540 млн грн. Про це повідомили УНН у прес-службі суду.

Суд переніс розгляд справи Ставицького на 28 січня

“Перенесено засідання на 28 січня на 10 годину”, — сказали у прес-службі.

У суді уточнили, що розгляд справи було відкладено на прохання захисника одного з фігурантів провадження.

Також у прес-службі розповіли, що з боку захисту Едуарда Ставицького не надходило клопотань про можливість його участі в засідання шляхом відеоконференцзв’язку.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва призначив на 12 грудня підготовче засідання у справі щодо Ставицького, нотаріуса та директора ТОВ “Танталіт”.

8 травня 2018 року ГПУ направила до суду кримінальне провадження за обвинуваченням екс-голови правління НАК “Надра України” Едуарда Ставицького, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та директора ТОВ “Танталіт” у заволодінні об’єктами комплексу відпочинку “Пуща-Водиця” урочища “Межигір’я” вартістю 540 млн грн та у легалізації цього майна, здобутого злочинним шляхом. 

У січні 2018 року ГПУ завершила розслідування кримінального провадження стосовно екс-міністра енергетика та вугільної промисловості Едуарда Ставицького та пропонувала йому 18 січня з’явитися для ознайомлення з матеріалами справи.
Зокрема, екс-міністру інкримінують вчинення злочину, передбаченого за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, та ч.3 ст.358 (ст.358 КК України в редакції Закону від 05.04.2001 року) Кримінального кодексу України.

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