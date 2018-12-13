Суд перенес рассмотрение дела Ставицкого на 28 января
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Святошинский районный суд Киева перенес подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого, частного нотариуса и директора ООО "Танталит" в завладении объектами комплекса отдыха "Пуща-Водица", урочища "Межигорье" стоимостью 540 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Перенесено заседание на 28 января на 10:00", - сказали в пресс-службе.
В суде уточнили, что рассмотрение дела было отложено по просьбе защитника одного из фигурантов производства.
Также в пресс-службе рассказали, что со стороны защиты Эдуарда Ставицкого не поступало ходатайств о возможности его участия в заседании путем видеоконференцсвязи.
Напомним, Святошинский районный суд Киева назначил на 12 декабря подготовительное заседание по делу относительно Ставицкого, нотариуса и директора ООО "Танталит".
8 мая 2018 ГПУ направила в суд уголовное производство по обвинению экс-председателя правления НАК "Надра Украины" Эдуарда Ставицкого, частного нотариуса Киевского городского нотариального округа и директора ООО "Танталит" в завладении объектами комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" стоимостью 540 млн грн и в легализации этого имущества, добытого преступным путем.
В январе 2018 года ГПУ завершила расследование уголовного производства в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого и предлагала ему 18 января явиться для ознакомления с материалами дела.
В частности, экс-министру инкриминируют совершение преступления, предусмотренного по ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, и ч.3 ст.358 (ст.358 УК Украины в редакции Закона от 05.04.2001 года) Уголовного кодекса Украины.