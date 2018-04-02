Суд переніс розгляд справи про смертельне ДТП у Харкові на 4 квітня
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. Київський райсуд Харкова продовжить розглядати справу про криваву ДТП в центрі міста 4 квітня. Про це повідомив кореспондент УНН.
Так, суд призначив наступне засідання у цій справі на 4 квітня на 14:00.
Наразі проходять допити свідків ДТП, яких у справі 15.
Нагадаємо, що сьогодні відбулося чергове судове засідання у справі резонансного ДТП у центрі Харкова.
Так, Київський райсуд міста допитав у якості свідка інспектора патрульної поліції Євгена Шестова. Він розповів, що ознак алкогольного сп'яніння в одної з обвинувачених – Олени Зайцевої – під час ДТП не було виявлено.
Як повідомляв УНН, смертельна аварія сталася у Харкові 18 жовтня 2017 року. У центрі міста зіткнулися два автомобілі, один з них викинуло на пішоходів. Внаслідок ДТП на місці загинуло 5 людей, ще одна дівчина згодом померла у лікарні.