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Суд переніс розгляд справи про смертельне ДТП у Харкові на 4 квітня

Суд переніс розгляд справи про смертельне ДТП у Харкові на 4 квітня

Київ • УНН

 • 7164 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. Київський райсуд Харкова продовжить розглядати справу про криваву ДТП в центрі міста 4 квітня. Про це повідомив кореспондент УНН.

Так, суд призначив наступне засідання у цій справі на 4 квітня на 14:00.

Наразі проходять допити свідків ДТП, яких у справі 15.

Нагадаємо, що сьогодні відбулося чергове судове засідання у справі резонансного ДТП у центрі Харкова.

Так, Київський райсуд міста допитав у якості свідка інспектора патрульної поліції Євгена Шестова. Він розповів, що ознак алкогольного сп'яніння в одної з обвинувачених – Олени Зайцевої – під час ДТП не було виявлено.

Як повідомляв УНН, смертельна аварія сталася у Харкові 18 жовтня 2017 року. У центрі міста зіткнулися два автомобілі, один з них викинуло на пішоходів. Внаслідок ДТП на місці загинуло 5 людей, ще одна дівчина згодом померла у лікарні.

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