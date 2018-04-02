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Суд перенес рассмотрение дела о смертельном ДТП в Харькове на 4 апреля

Суд перенес рассмотрение дела о смертельном ДТП в Харькове на 4 апреля

Киев  •  УНН

 • 7163 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 2 апреля. УНН. Киевский райсуд Харькова продолжит рассматривать дело о кровавом ДТП в центре города 4 апреля. Об этом сообщил корреспондент УНН.

Так, суд назначил следующее заседание по этому делу на 4 апреля на 14:00.

Сейчас проходят допросы свидетелей ДТП, которых в деле 15.

Напомним, что сегодня состоялось очередное судебное заседание по делу резонансного ДТП в центре Харькова.

Так, Киевский райсуд города допросил в качестве свидетеля инспектора патрульной полиции Евгения Шестова. Он рассказал, что признаков алкогольного опьянения у одной из обвиняемых - Елены Зайцевой - в ДТП не было обнаружено.

Как сообщал УНН, смертельная авария произошла в Харькове 18 октября 2017 года. В центре города столкнулись два автомобиля, один из них отбросило на пешеходов. В результате ДТП на месте погибли 5 человек, еще одна девушка впоследствии скончалась в больнице.

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