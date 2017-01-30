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Суд переніс розгляд апеляції на відмову відсторонити М.Охендовського на невизначений термін

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Апеляційний суд міста Києва переніс на невизначений термін розгляд апеляційної скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу Солом’янського районного суду столиці про відмову у відстороненні від посади щодо голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, передає кореспондент УНН.

Як повідомив судовий розпорядник, сьогоднішнє засідання не відбудеться, оскільки один із суддів перебуває на лікарняному. Тому розгляд скарги відтерміновано на невизначений термін.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові ЦВК М.Охендовському у вигляді особистого зобов'язання. Крім того, суд не відсторонив М.Охендовського від посади голови ЦВК.

Як повідомляв УНН, 18 грудня голові ЦВК М.Охендовському та його захисту вручили два клопотання - про обрання запобіжного заходу у вигляді застави і про відсторонення голови ЦВК від посади.

13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.

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