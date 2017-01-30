Суд перенес рассмотрение апелляции на отказ отстранить М.Охендовского на неопределенный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Апелляционный суд Киева перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляционной жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского районного суда столицы об отказе в отстранении от должности в отношении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, передает корреспондент УНН.
Как сообщил судебный распорядитель, сегодняшнее заседание не состоится, поскольку один из судей находится на больничном. Поэтому рассмотрение жалобы отложено на неопределенный срок.
Напомним, 21 декабря 2016 года Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения председателю ЦИК М.Охендовскому в виде личного обязательства. Кроме того, суд не отстранил М.Охендовского от должности председателя ЦИК.
Как сообщал УНН, 18 декабря председателю ЦИК М.Охендовскому и его защите вручили два ходатайства - об избрании меры пресечения в виде залога и об отстранении председателя ЦИК от должности.
13 декабря детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ( «Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение»). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.