Суд переніс розгляд апеляції на арешт О.Єфремова на 17 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Апеляційний суд міста Києва переніс розгляд скарги захисту на продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для екс-керівника Партії Регіонів Олександра Єфремова на 17 січня, передає кореспондент УНН.
Як повідомив журналістам судовий розпорядник, скаргу на арешт О.Єфремова перенесено у зв'язку з тим, що наразі неповний склад колегії суддів.
Нагадаємо, 4 січня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, ГПУ спрямувало до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо О.Єфремова про вчинення ним низки злочинів. Серед іншого, екс-керівнику Партії регіонів інкримінують державну зраду, сприяння створенню “ЛНР” тощо.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.