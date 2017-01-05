Суд переніс розгляд апеляції на арешт О.Єфремова на 17 січня

Як повідомив журналістам судовий розпорядник, скаргу на арешт О.Єфремова перенесено у зв'язку з тим, що наразі неповний склад колегії суддів.

Нагадаємо, 4 січня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, ГПУ спрямувало до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо О.Єфремова про вчинення ним низки злочинів. Серед іншого, екс-керівнику Партії регіонів інкримінують державну зраду, сприяння створенню “ЛНР” тощо.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.