Суд перенес рассмотрение апелляции на арест А.Ефремова на 17 января
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Апелляционный суд города Киева перенес рассмотрение жалобы защиты на продление меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова на 17 января, передает корреспондент УНН.
Как сообщил журналистам судебный распорядитель, жалобу на арест А.Ефремова перенесли в связи с тем, что сейчас неполный состав коллегии судей.
Напомним, 4 января Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, ГПУ направило в суд обвинительный акт в уголовном производстве по А.Ефремову о совершении им ряда преступлений. Среди прочего, экс-руководителю Партии регионов инкриминируют государственную измену, содействие созданию "ЛНР" и другие.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 г. завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.