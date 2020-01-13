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Суд переніс продовження розгляду апеляції Януковича на 20 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Київський апеляційний суд переніс продовження розгляду апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича на 20 січня. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі суду.

“Перенесли розгляд (щодо апеляційної скарги захисників на вирок Януковича — ред.) на 20 січня о 11:00”, — сказали в пресслужбі.

Також, повідомили, що засідання призначені ще на 3, 17 та 24 лютого.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича.

Як повідомлялося раніше, захист Януковича заявляв, що наполягатиме на виступі свого підзахисного в режимі відеоконференції.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд викликав екс-президента України Віктора Януковича як обвинуваченого на судове засідання з розгляду апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про державну зраду на 18 жовтня.

Зазначимо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

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