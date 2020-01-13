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Суд перенес продолжение рассмотрения апелляции Януковича на 20 января

Киев  •  УНН

 • 10947 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Киевский апелляционный суд перенес продолжение рассмотрения апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на 20 января. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

“Перенесли рассмотрение (по апелляционной жалобы защитников на приговор Януковича — ред.) на 20 января в 11:00”, — сказали в пресс служба.

Также сообщили, что заседание назначены еще на 3, 17 и 24 февраля.

Напомним, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене експрезидента Украины Виктора Януковича.

Как сообщалось ранее, защита Януковича заявляла, что будет настаивать на выступлении своего подзащитного в режиме видеоконференции.

Напомним, Киевский апелляционный суд вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве обвиняемого на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене на 18 октября.

Отметим, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

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