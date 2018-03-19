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Суд переніс на 2 квітня розгляд скарги на вирок Крисіну

Суд переніс на 2 квітня розгляд скарги на вирок Крисіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Апеляційний суд Києва відклав до 2 квітня розгляд скарги Генеральної прокуратури України на вирок Юрія Крисіна, засудженого до умовного терміну покарання за причетність у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія у 2014 році. Про це повідомив головуючий суддя Микола Ященко, передає кореспондент УНН.

“Суд відкладає розгляд апеляційної скарги до 2 квітня цього року, на 14:00”, — повідомив суддя Микола Ященко.

Також суд зобов’язав Ю.Крисіна ознайомитися з матеріалами справи, зокрема з апеляційною скаргою до 2 квітня, та визначитися з адвокатами.

Варто зазначити, що суд розпочався без адвокатів Юрія Крисіна. Також у залі буди присутні активісти, які вигукували “Крисіна на нари”.

Як повідомляв УНН, Ю.Крисіна було засуджено до 4 років ув’язнення з дворічним випробувальним терміном.

Генеральна прокуратура України внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо умовного терміну підозрюваного у вбивстві журналіста В.Веремія Ю.Крисіна.

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