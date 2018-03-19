Суд перенес на 2 апреля рассмотрение жалобы на приговор Крысину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Апелляционный суд Киева отложил до 2 апреля рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры Украины на приговор Юрию Крысину, приговоренному к условному сроку наказания за причастность в убийстве журналиста Вячеслава Виремия в 2014 году. Об этом сообщил председательствующий судья Николай Ященко, передает корреспондент УНН.
"Суд откладывает рассмотрение апелляционной жалобы до 2 апреля этого года, на 14:00", - сообщил судья Николай Ященко.
Также суд обязал Ю.Крысина ознакомиться с материалами дела, в частности с апелляционной жалобой, до 2 апреля, и определиться с адвокатами.
Стоит отметить, что суд начался без адвокатов Юрия Крысина. Также в зале присутствовали активисты, которые выкрикивали "Крысина на нары".
Как сообщал УНН, Ю.Крысина приговорили к 4 годам заключения с двухлетним испытательным сроком.
Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда по условного срока подозреваемого в убийстве журналиста В.Веремия Ю.Крысина.