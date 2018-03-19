Суд перенес на 2 апреля рассмотрение жалобы на приговор Крысину

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 17032 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 21980 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 67517 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76309 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102122 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109234 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116586 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121925 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133046 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Суд перенес на 2 апреля рассмотрение жалобы на приговор Крысину

Суд перенес на 2 апреля рассмотрение жалобы на приговор Крысину

Киев  •  УНН

 • 7575 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Апелляционный суд Киева отложил до 2 апреля рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры Украины на приговор Юрию Крысину, приговоренному к условному сроку наказания за причастность в убийстве журналиста Вячеслава Виремия в 2014 году. Об этом сообщил председательствующий судья Николай Ященко, передает корреспондент УНН.

"Суд откладывает рассмотрение апелляционной жалобы до 2 апреля этого года, на 14:00", - сообщил судья Николай Ященко.

Также суд обязал Ю.Крысина ознакомиться с материалами дела, в частности с апелляционной жалобой, до 2 апреля, и определиться с адвокатами.

Стоит отметить, что суд начался без адвокатов Юрия Крысина. Также в зале присутствовали активисты, которые выкрикивали "Крысина на нары".

Как сообщал УНН, Ю.Крысина приговорили к 4 годам заключения с двухлетним испытательным сроком.

Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда по условного срока подозреваемого в убийстве журналиста В.Веремия Ю.Крысина.

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