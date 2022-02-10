Суд ООН зобов'язав Уганду виплатити Конго понад 300 мільйонів доларів за окупацію
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Суд ООН зобов'язав Уганду виплатити ДР Конго 325 мільйонів доларів як компенсацію за роль у війні. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
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ДР Конго зажадала 11 млрд доларів як відшкодування збитку за окупацію Ітурі. Проте судді відхилили кілька частин позову і прийняли рішення про набагато меншу суму.
Уганда заявляла, що мільярди, які вимагають ДР Конго, зруйнують її економіку. Суд повідомив, що його постанова буде “в межах платоспроможності Уганди”.
Як зазначається, суд оцінив 225 млн доларів за “загибель людей та інший збиток людям”, включаючи згвалтування, призов дітей-солдатів і переміщення до 500 000 чоловік.
Суддя Донохью заявив, що “недостатньо доказів на підтримку заяви ДРК про загибель 180 000 мирних жителів, за які Уганда повинна відшкодувати збиток”. Також суд визначив, що дані докази свідчать про те, що кількість смертей, за які Уганда повинна відшкодувати збиток, знаходиться в діапазоні від 10 000 до 15 000 осіб.
Ще 40 млн доларів суд оцінив як за шкоду майну, 60 млн доларів — за шкоду, завдану природним ресурсам, тобто розграбування золота, деревини, алмазів та інших товарів угандійськими силами або повстанцями, яких вони підтримували.
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