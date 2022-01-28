Українські миротворці знищили військову базу бойовиків у ДР Конго

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 44261 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 116458 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 181989 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 177599 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 201626 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 192167 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 149307 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152113 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172732 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182710 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 146908 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 125563 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 164986 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 102137 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 57851 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 452125 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 300942 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 364772 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 477502 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 723036 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 102137 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 164986 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 121709 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 157136 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 180612 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Українські миротворці знищили військову базу бойовиків у ДР Конго

Українські миротворці знищили військову базу бойовиків у ДР Конго

Київ • УНН

 • 29168 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Українські миротворці знищили військову базу бойовиків в Демократичній Республіці Конго. Про це у Facebook повідомив речник 18-го окремого вертолітного загону в ДР Конго Олександр Савченко, інформує УНН.

Деталі

"Внаслідок численних нападів повстанців на населені пункти у провінції Північне Ківу продовжує гинути мирне населення. Бойовики з терористичного угруповання під назвою Альянс демократичних сил (ADF - Allied Democratic Forces) дедалі частіше грабують і спалюють місцеві поселення. У зв'язку з цим президент Демократичної Республіки Конго Фелікс Чисекеді звернувся до уряду сусідньої Уганди з проханням спільно протидіяти злочинам бойовиків", - ідеться у повідомленні.

За словами Савченка, спільна операція конголезької та угандійської армії з боротьби з терористами триває вже з грудня, але відсутність інфраструктури та гірська місцевість перешкоджає ефективно протидіяти їм за допомогою автомобільної техніки.

Тому для забезпечення захисту цивільних жителів керівництво Місії ООН доручило українським військовим нанести вогневе ураження по раніше розвіданих військових цілях з гелікоптерів Мі-8 у районі міста Буніа.

"В ході виконання бойового завдання українські пілоти здійснили постріли некерованими авіаційними ракетами та використали теплові пастки, щоб уникнути імовірної атаки бойовиків. За підсумками операції усі планові цілі були успішно знищені", - написав Савченко.

Він додав, що такі бойові завдання звичні для пілотів 18-го окремого вертолітного загону. Відповідно до мандату місії ООН проведення заходів стримування та, за потреби, вогневої підтримки сил ООН входить до основних завдань українського національного контингенту в ДР Конго.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69