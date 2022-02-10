Суд ООН обязал Уганду выплатить Конго более 300 миллионов долларов за оккупацию
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Суд ООН обязал Уганду выплатить ДР Конго 325 миллионов долларов в качестве компенсации за роль в войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
ДР Конго потребовала 11 млрд долларов в качестве возмещения ущерба за оккупацию Итури. Однако судьи отклонили несколько частей иска и приняли решение о гораздо меньшей сумме.
Уганда заявляла, что миллиарды, требующие ДР Конго, разрушат ее экономику. Суд сообщил, что его постановление будет “в пределах платежеспособности Уганды”.
Как отмечается, суд оценил 225 млн долларов за “гибель людей и иной ущерб людям”, включая изнасилование, призыв детей-солдат и перемещение до 500 000 человек.
Судья Донохью заявил, что “недостаточно доказательств в поддержку заявления ДРК о гибели 180 000 мирных жителей, за какие Уганда должна возместить ущерб”. Также суд определил, что данные доказательства свидетельствуют о том, что количество смертей, за которые Уганда должна возместить ущерб, находится в диапазоне от 10 000 до 15 000 человек.
Еще 40 млн долларов суд оценил как за ущерб имуществу, 60 млн долларов за ущерб, нанесенный природным ресурсам, то есть разграбления золота, древесины, алмазов и других товаров угандийскими силами или повстанцами, которых они поддерживали.
Напомним
Украинские миротворцы уничтожили военную базу боевиков в ДР Конго.