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Суд ООН заявив, що має юрисдикцію заслухати звинувачення у справі про геноцид у М’янмі

Київ • УНН

 • 12286 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Міжнародний суд ООН одноголосним рішенням в четвер, 23 січня, визначив, що він має юрисдикцію заслухати звинувачення геноциду народу рохінджа у М’янмі, зобов’язавши країни запобігти цьому. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Суд ООН заявив, що має юрисдикцію заслухати звинувачення у справі про геноцид у М’янмі

"У своєму рішенні в четвер, яке було одноголосним, суд визначив, що він має юрисдикцію заслухати звинувачення в геноциді у справі "Гамбія проти М'янми", - повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що суд встановив, що М'янма не вжила конкретних заходів, щоб визнати та забезпечити права рохінджа на існування в якості захищеної групи, згідно з конвенцією про геноцид. Все ще існує реальний і неминучий ризик нанесення непоправної шкоди правам рохінджа.

"Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй зобов’язав М'янму запобігти вчиненню геноциду проти переслідуваної в країні меншини рохінджа та припинити знищення доказів у справі в Гаазі", - повідомили в ЗМІ.

Також повідомляється, що суд постановив, що М’янма повинна вжити усіх можливих заходів в межах своїх повноважень, щоб попередити вбивства, нанесення тяжких тілесних та психічних ушкоджень народу рохінджа. Зазначається, що потрібно запобігти навмисному створенню умов, що розраховані на знищення нацменшини, а також запобіганню народжуваності дітей серед рохінджа.

"Надзвичайні заходи є судовою забороною, поки триває головна справа геноциду. Головну справу ще не слухали, і на винесення вироку можуть знадобитись роки", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, вказано, що суд постановив військовим дати гарантію, що вони не будуть вчиняти геноцид і підбурювати до нього.

"Незважаючи на те, що рішення суду є остаточним і обов'язковим до виконання, воно не має повноважень виконувати своє рішення", - додали у ЗМІ.

Нагадаємо, в ООН визнали геноцидом наміри проти народу рохінджа у М’янмі.

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